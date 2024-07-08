سيارات نقل موتى.. مفاجأة صادمة بشأن سيارات إسعاف القسم الثاني

فجر إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري مفاجأة من العيار الثقيل بشان سيارات الإسعاف في دوري الدرجة الثانية المصري.

وقال الكومي في تصريحاته لبرنامج “رقم 10” عبر القناة الأولى: “تكلفة إيجار سيارة الإسعاف في دوري الدرجة الثانية 1500 جنيه في المباراة الواحدة، وهذا الامر مكلف جدًا على الأندية”.

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وأضاف: “الأندية تتجه إلى سيارة نقل الموتى أو سيارات الجمعيات الأهلية لأن الأمور مكلفة جدًا، وفوق خزينة النادي”.

وكان أحمد رفعت قد وافته المنية أول أمس السبت بعد دخوله في وعكة صحية بعد توقف قلبه وتعرضه لأزمة قلبية”.

من جانبه قرر وزير الشباب والرياضة على فتح تحقيقًا عاجلًا لكشف ملابسات ما حدث مع أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت.

وكان نادي مودرن سبورت قد قرر حصول أحمد رفعت على راتبه السنوي حتى نهاية مدة تعاقده مع الفريق.