مفاجأة بشأن مشاركة إبراهيم عادل في مبارة الاهلي وبيراميدز

فجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة بشأن مشاركة إبراهيم عادل، نجم المنتخب الاوليمبي وفريق بيراميدز في مباراة الاهلي، المقرر لها الجمعة القادمة الموافق 12 يوليو الجاري، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد إبراهيم عادل في الوقت الحالي رفقة معسكر منتخب مصر الاوليمبي، الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

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وقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية: “ما حدث في جلسة بين مسئول من بيراميدز ومسئولين باتحاد الكرة على أن إبراهيم عادل سيغادر معسكر منتخب مصر الأوليمبي يوم الخميس ليشارك في مباراة الاهلي يوم الجمعة”.

وأضاف: “المنتخب الأوليمبي سوف يسافر إلى فرنسا للمشاركة في الأولمبياد يوم الأربعاء، وهناك اتفاق على أن يشارك إبراهيم عادل في مباراة الأهلي ثم يلحق بالمنتخب الأوليمبي مرة أخرى”.

وتابع: “النادي الاهلي ليس جزءًا من هذا الاتفاق وما حدث أن مسئولي اتحاد الكرة أكدوا لمسئول بيراميدز على أنه لا مانع لديهم من خروج اللاعب من المعسكر حال وافق ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي”.

واختتم: “بعد انتهاء الجلسة، تواصل مسئول من الاهلي مع جمال علام عن حقيقة الأمر، وأكد له على أنه لا يوجد تفكير في خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب، مع أن هذا عكس الاتفاق”.