الهلال يصارع ثنائي الدوري الإنجليزي على نجم بلجيكا

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الهلال في مفاوضات مع يوهان بوكايوكو، لاعب أيندهوفن الهولندي ونجم منتخب بلجيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب قناة “الكأس” القطرية فإن نادي الهلال السعودي ينافس ليفربول وأرسنال على التعاقد مع الدولي البلجيكي يوهان يوكايوكو خلال الميركاتو الصيفي الجاري”.

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وأضافت: “مسئولو ليفربول بدأوا في مراقبة اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا؛ وذلك تمهيدًا لضمه، تحسبًا لرحيل محمد صلاح عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة”.

وتابعت: “آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي طالب بالتعاقد مع الجناح الهولندي يوهان بوكايوكو، وذلك تحسبًا لرحيل محمد صلاح عن نادي ليفربول”.

واختتم: “البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي طلب ضم نجم منتخب بلجيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم باكويكو مستويات رائعة مع فريقه الهولندي في الموسم الماضي، حيث سجل 14 هدفًا وصنع مثلهما؛ ما لفت إليه أنظار العديد من الأندية الفترة الأخيرة.