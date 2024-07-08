الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الفريق الأول للنادي الأهلي، مع نظيره طلائع الجيش، اليوم الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش، اليوم الخميس، في السابعة مساء في الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ويبحث النادي الأهلي عن الاستمرار في الانتصارات، للاقتراب من صدارة الدوري، بعد تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 54 نقطة، بينما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ11 في جدول المسابقة برصيد 35 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتقرر أن تنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في السابعة مساء اليوم الإثنين، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.