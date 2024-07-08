بمشاركة النني وزيزو.. وزير الرياضة يؤازر المنتخب الأولمبي قبل السفر لباريس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مؤازرة المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، ضمن استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بحضور جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعدد من أعضاء الاتحاد، وأحمد سيد زيزو ومحمد النني نجمي الفراعنة.

ووفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة، أكد الدكتور أشرف صبحي، حرصه على مساندة المنتخب الأولمبي لكرة القدم في استعداداته لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية، مشدداً على أن الدولة المصرية تعمل على تذليل كل العقبات لتوفير أفضل مناخ للمنتخب الاولمبي وجميع الرياضيين المصريين، للمنافسة على ميدالية أولمبية.

وأوضح أن الجميع بذل كل الجهد خلال الفترة الماضية مع مدير فني للمنتخب على أعلى مستوى، مطالبا بالظهور بالشكل والأداء الكبير الذي يليق باسم منتخب مصر وبذل كل الجهد للمنافسة على ميدالية.

وأضاف وزير الرياضة، أن المنتخب قد خاض عدد من المباريات الودية والتي تأتي في إطار حرص الجهاز الفني والاتحاد للوقوف على مستوى اللاعبين استعدادا لخوض غمار منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

كما أعرب روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن سعادته قائلا: "انا سعيد بجميع اعضاء المنتخب الأولمبي واللاعبين، وازدادت سعادتي بعد انضمام النني وزيزو"، كما وجه حديثه لوزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قائلا: " نحن جميعا على قلب رجل واحد، ونسعى للمنافسة على ميدالية".

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