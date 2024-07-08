"ادعوا له".. الزمالك يعلن خضوع أحمد سليمان للجراحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، تطورات الحالة الصحية لأحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة.

وتعرض أحمد سليمان لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، ودخل على أثرها المستشفى وخضع لقسطرة، ومازال يتواجد تحت الملاحظة.

وقال أحمد سالم في تصريحات على قناة الزمالك: "كلنا بنتمنى الشفاء للكابتن أحمد سليمان وبطالب الجميع الدعاء له، لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات المقبلة".

أضاف: "الحالة الصحية للكابتن أحمد سليمان مطمئنة، ومجلس الإدارة قام بزيارته وسيخضع لجراحة جديدة قبل نهاية الأسبوع الجاري".

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