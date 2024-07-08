"وعند الله تجتمع الخصوم".. قرار عاجل من شوبير بمقاضاة هؤلاء بعد وفاة رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، اتخاذه الإجراءات القانونية، تجاه كل الاتهامات التي وجهت له، في الساعات الماضية، بشأن أزمة اللاعب الراحل أحمد رفعت مع نادي فيوتشر حين كان نائبا لرئاسة النادي.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: “مستمر في موضوع الله يرحمه الكابتن أحمد رفعت، وأول مرة هتكلم بشكل شخصي لأني بقالي 48 ساعة أو أكتر عمال أسمع وأشوف تعليقات وكلام كتير أني من المتسببين في أزمة أحمد رفت".

أضاف: "أنا بس عاوز حاجه أنا متهم بيها عشان أطلع أدافع عن نفسي، لأن كل الحاجات اللي بتتقال من أولها لأخرها بجمعها كلها، الحاجات المهمة طبعا، وهتخذ كل الإجراءات القانونية لأن ده حقي".

أكمل: "كل من تكلم في حقي، ليس أمامي سوى القضاء المصري العادل، هو الفيصل، لأنك ممكن تكون مذيع بتعرف تتكلم كويس وصفحات عاوزه تضحك على الناس وبلا ضمير ليها هدف معين".

وأتم تصريحاته: "أنا قدامي دلوقتي حاجتين، الحاجة الأولى قضاء مصر العادل، لأن كلنا لازم نقف أمامه والمخطئ ياخد عقابه، الحاجة الثاني العبارة الشهيرة (وعند الله تجتمع الخصوم)، لأن الحمد لله الحقيقة ظهرت وبان جدا جدا قدام الناس أيه اللي حصل".

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