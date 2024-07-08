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"تغيير دفاعي وعودة شوبير".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام طلائع الجيش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول للنادي الأهلي، نظيره طلائع الجيش، في السابعة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ30 من بطولة الممتاز.

ووضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، اللمسات النهائية على خطة الأهلي المناسبة لمواجهة طلائع الجيش خلال المران الختامي أمس الإثنين.

وظهر خلال المران الأخير، استقرار المدير الفني السويسري، على عودة مصطفى شوبير لحراسة المرمى، مع إراحة الشناوي، وأيضا عودة محمد عبدالمنعم لخط الدفاع وإراحة رامي ربيعة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، أحمد عبدالقادر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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