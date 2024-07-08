شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلي والطلائع فى الدوري قبل مواجهة الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 54 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 20.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر بجدول الدوري برصيد 35 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وفاز الأهلى على الداخلية برباعية مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما تعادل الطلائع سلبياً مع الاتحاد السكندري فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

وتعد مباراة الأهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.