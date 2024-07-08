شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربيني تحافظ على الصدارة للأسبوع 46 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر يوليو الجاري، والأخير بعد انتهاء موسم 2023-2024، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش للأسبوع الـ46 على التوالي والـ256 فى تاريخها، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

واستقرت نور الطيب لاعبة وادي دجلة في التصنيف الرابع، وبذلك يفرض الفراعنة سيطرتهم على أول 4 مراكز.



تصنيف سيدات الاسكواش

1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ نور الطيب

5ـ البلجيكية نيلي جليس

6ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

7ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

8ـ البلجيكية تيني جليس

9- روان العربي

10ـ الماليزية سيفا سينجاري.