شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات قوية تنتظر الإسماعيلى فى الدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

تنتظر فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال 4 مباريات قوية في هذا الموسم من منافسات بطولة دورى nile، يحتاج خلالها الدراويش لـ6 نقاط لضمان البقاء فى البطولة بالموسم المقبل.

مباريات الإسماعيلى المتبقية في بطولة الدورى..

الإسماعيلى مع الجونة 22 يوليو

بلدية المحلة مع الإسماعيلى 30 يوليو

الإسماعيلى مع المقاولون العرب 13 أغسطس

سموحة مع الإسماعيلى 16 أغسطس

وقرر إيهاب جلال، المدير الفنى لنادى الإسماعيلى، راحة للاعبين 48 ساعة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما الأحد، فى إطار الجولة الثلاثين من بطولة دورى nile.

وسقط فريق الإسماعيلى أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، تقدم عبد الرحمن مجدى للإسماعيلى، ثم سجل عبد الله السعيد هدفين للزمالك من ضربتى جزاء، لينفرد بالمركز الثالث بقائمة هدافى ترتيب الدورى المصرى على مر التاريخ برصيد 128 هدفا، حيث يتصدر حسن الشاذلى نجم هجوم الترسانة الأسبق والكرة المصرية ترتيب الهدافين التاريخيين في الدوري المصري، برصيد 176 هدفا، يليه حسام حسن في المركز الثانى برصيد 168 هدفا أحرزهم على مدار مسيرته الكروية، والتي زينها بارتدائه بقميص قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر من دورى nile برصيد 31 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الجونة فى الجولة الحادية والثلاثين من بطولة دورى nile المقرر لها يوم 22 يوليو الجارى.