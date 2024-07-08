شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأمريكى أوجى مايو يطالب الزمالك بمستحقاته المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

طلب وكيل الأمريكى أوجى مايو ، لاعب فريق السلة بنادى الزمالك السابق، مستحقاته المتأخرة لدى النادى، والتي لم يحصل عليها حتى الان، رغم انتهاء أزمة اللاعب مع النادى خلال الفترة الماضية.

وتقدم وكيل اللاعب بطلب لمجلس إدارة النادى يطلب فيه الحصول على باقى مستحقاته، قبل أن يتم تصعيد الأمر بشكوى رسمية.

ويسعى مسئولو الزمالك لبحث الموقف، ورصد المبلغ المستحق للوكيل، حتى يتم إنهاء الأزمة مثلما حدث في مختلف الأزمات التى واجهها النادى وآخرها إيقاف المستحقات بسبب خالد بوطيب بعد تسوية المستحقات مع اللاعب.

وكان الأمريكي هولواى لاعب سلة الزمالك السابق تقدم بشكوى ضد الزمالك لعدم الحصول على مستحقاته والتي تبلغ 61 ألف دولار .

وبدأ مسئولو الزمالك فى التواصل مع اللاعب للوصول إلى حل معه قبل نهاية الشهر الجارى حيث تنتهى المهلة التي منحها الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" لنادى الزمالك لحل الأزمة مع اللاعب.