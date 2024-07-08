شكرا لقرائتكم خبر عن 38 مباراة جمعت الأهلي والطلائع قبل لقاء الليلة فى الدوري.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع الطلائع باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

التقى فريق الاهلى والطلائع في 38 لقاء قبل صدام الليلة، حقق المارد الأحمر 29 فوزا و7 تعادلات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 69 هدفا وتلقت شباكه 16.

وانتهت آخر مباراة جمعت الاهلى والطلائع بفوز المارد الأحمر برباعية دون رد بالدور الأول لدوري هذا الموسم.



أرقام الأهلى والطلائع

وفاز الأهلى على الداخلية برباعية مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل الطلائع سلبياً مع الاتحاد السكندري فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

وتعد مباراة الأهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية لملاحقة بيراميدز عن القمة، ويستعيد الاهلى جهود الثنائى أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر في قائمة مباراة الطلائع بعد انتهاء الإيقاف حيث غاب الثنائى عن مواجهة الداخلية الأخيرة بعد الحصول على الإنذار الثالث في لقاء الطلائع.