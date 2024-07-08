شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يعلن الامتناع عن أي أحاديث إعلامية حول أحمد رفعت انتظارا للتحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نادي مودرن سبورت بياناً رسمياً يعلن خلاله الامتناع عن الإدلاء بأي أحاديث إعلامية أو صحفية حول اللاعب الراحل أحمد رفعت، صانع ألعاب الفريق، والذي ودع عالمنا فجر السبت الماضي.

وجاء بيان مودرن سبورت كالتالي:

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت الامتناع عن أي أحاديث إعلامية أو حوارات صحفية أو مداخلات تليفزيونية من أي مسؤول في النادي حول اللاعب أحمد رفعت رحمه الله، انتظاراً لقرار لجنة التحقيقات المشكلة بتاريخ 7 يوليو 2024 من وزارة الشباب والرياضة حول الأزمة.

ودع أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني عالمنا فجر، السبت، بعد توقف القلب وتدهورت حالته الصحية، إثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.

وقبل 12 يوماً فقط من وفاته، وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة إلى زملائه وكأنه يودعهم قبل وفاته.