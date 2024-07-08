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دورة تدريبية لمدربي الجمباز الفني بالمركز الاولمبي تحت إشراف الاتحاد الدولي

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ياسر رشاد - القاهرة - ينظم الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور ايهاب آمين فعاليات الدورة التدريبية للجمباز الفني رجال والفني آنسات المستوى الثالث التابعة لأكاديمية التدريب بالاتحاد الدولي للجمباز بالمركز الأوليمبي بالمعادي والتي تٌقام خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2024
بشارك في الدورة التدريبية 38 مدرب ومدربة

تُقام الدورة تحت إشراف خبراء دوليين من الاتحاد الدولي
وعلي رأسهم أندريه ليفيت للجمباز الفني رجال 
سوسانا كالمار للجمباز الفني آنسات 
ياتي هذا من قبل اتحاد الجمباز لصقل مستوي المدربين وإكسابهم الخبرات الدولية والاطلاع علي كل ما هو جديد فى الجمباز الفني وعمل جيل جديد من المدربين المتميزين

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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