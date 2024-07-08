دورة تدريبية لمدربي الجمباز الفني بالمركز الاولمبي تحت إشراف الاتحاد الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - ينظم الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور ايهاب آمين فعاليات الدورة التدريبية للجمباز الفني رجال والفني آنسات المستوى الثالث التابعة لأكاديمية التدريب بالاتحاد الدولي للجمباز بالمركز الأوليمبي بالمعادي والتي تٌقام خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2024

بشارك في الدورة التدريبية 38 مدرب ومدربة

تُقام الدورة تحت إشراف خبراء دوليين من الاتحاد الدولي

وعلي رأسهم أندريه ليفيت للجمباز الفني رجال

سوسانا كالمار للجمباز الفني آنسات

ياتي هذا من قبل اتحاد الجمباز لصقل مستوي المدربين وإكسابهم الخبرات الدولية والاطلاع علي كل ما هو جديد فى الجمباز الفني وعمل جيل جديد من المدربين المتميزين