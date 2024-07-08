موعد مباراة فاركو والداخلية في الدوري والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الكرة الأول بنادي فاركو لمواجهة نظيره فريق الداخلية، في الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة فاركو والداخلية في الدوري الممتاز

من المقرر أن يواجه فريق فاركو نظيره فريق الداخلية، في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الإثنين، في الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ملعب حرس الحدود.

وسوف تذاع مباراة فاركو أمام نظيره فريق الداخلية، على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الراعي الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب فاركو والداخلية في جدول الدوري الممتاز

يحتل فريق فاركو المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، حيث لعب الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات، بينما تعادل في 11 لقاء، بينما تلقى الفريق البرتقالي الخسارة في 13 مباراة.

على الناحية الأخرى يحتل فريق الداخلية المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 19 نقطة، حيث لعب الفريق 29 مباراة، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات، بينما تلقى الفريق الخسارة في 16 مباراة.

حكام مباراة فاركو والداخلية

ومن المنتظر أن يدير لقاء فاركو والداخلية المحدد له الرابعة عصرا على ستاد حرس الحدود، الحكم وائل فرحان ويعاونه سامي هلهل ومحمد عاطف الزناري وأحمد حمدي حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الحكم محمد الشناوي ويعاونه محمد سلامة.