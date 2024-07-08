اطلاق إسم الراحل أحمد رفعت على مركز شباب مسقط رأسه تخليداً لذكراه

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قرارا بإطلاق إسم اللاعب الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، علي مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأسه تخليدا لذكراه وسيرته الطيبه طوال مسيرته الرياضية



ويأتي ذلك تقديراً من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة للرياضيين الراحلين كأحد أبناء ورموز الرياضة المصرية المخلصين.

البدء فى تنفيذ خطة تطوير شاملة لمركز شباب الكابتن أحمد رفعت



كما أعلنت الوزارة إدراج المركز ضمن الخطة التطويرية في المرحلة المقبلة، حيث يُعد مركز شباب إيشان مشهر إشهار دائم عام ١٩٧٦ علي مساحة ۱۲ فدان / ۱۸ قیراط به ملعب نجيل صناعي قانوني وأخر خماسي ومبنى إداري.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أصدر قرارًا بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة، للتحقيق فى كافة الملابسات وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب الراحل أحمد رفعت، وذلك لما أثير مؤخرًا عبر وسائل الإعلام بشأن وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.

كما أصدر وزير الشباب والرياضة قرارًا بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة للقيام بأعمال الفحص والمراجعة لجميع المستندات بنادى مودرن سبورت والاتحاد المصرى لكرة القدم واللجنة الأوليمبية المصرية فى هذا الشأن.

هذا وسوف تعلن الوزارة فور انتهاء عمل اللجان عن جميع التفاصيل والملابسات وما انتهت إليه التحقيقات فى هذا الشأن.

