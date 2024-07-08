إطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت على مركز شباب مسقط رأسه تخليدًا لذكراه

ياسر رشاد - القاهرة - رسميًا...

أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قرارا بإطلاق إسم اللاعب الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، علي مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأسه تخليدا لذكراه وسيرته الطيبه طوال مسيرته الرياضية



يأتي ذلك تقديراً من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة للرياضيين الراحلين كأحد أبناء ورموز الرياضة المصرية المخلصين.



كما أعلنت الوزارة إدراج المركز ضمن الخطة التطويرية في المرحلة المقبلة، حيث يُعد مركز شباب إيشان مشهر إشهار دائم عام ١٩٧٦ علي مساحة ۱۲ فدان / ۱۸ قیراط به ملعب نجيل صناعي قانوني وأخر خماسي ومبنى إداري



وعلى جانب آخر حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مؤازره المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، ضمن استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بحضور الأستاذ جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعدد من اعضاء الاتحاد.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرصه على مساندة المنتخب الاولمبي لكرة القدم في استعداداته لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية، مشدداً على ان الدولة المصرية تعمل على تذليل كل العقبات لتوفير افضل مناخ للمنتخب الاولمبي وجميع الرياضيين المصريين، للمنافسة على ميدالية أولمبية.

مشيراً إلى أن الجميع قد بذل كل الجهد والعرق خلال الفترة الماضية مع مدير فني للمنتخب على اعلي مستوي، وطالب الجميع بالظهور بالشكل والاداء الكبير الذي يليق باسم منتخب مصر وبذل كل الجهد للمنافسة على ميدالية.

وأضاف وزير الرياضة، أن المنتخب قد خاض عدد من المباريات الودية والتي تأتي في إطار حرص الجهاز الفني والاتحاد للوقوف على مستوي اللاعبين استعدادا لخوض غمار منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

فيما تقدم الاستاذ جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرك القدم، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على الاهتمام بالمنتخب الاولمبي، مؤكدا على ان وزير الشباب والرياضة مؤكدا في كل لقاءاته على الحرص والتفاني في العمل من اجل المنافسة على ميدالية أولمبية.

اعرب روجيريو ميكالى، المدير الفني للمنتخب الاولمبي عن سعادته قائلا: "انا سعيد بجميع اعضاء المنتخب الاولمبي واللاعبين، وازدادت سعادتي بعد انضمام النني وزيزو"، كما وجه حديثه لوزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قائلا: " نحن جميعا على قلب رجل واحد، وسنعي للمنافسة على ميدالية".

يترأس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي البرازيلي روجيريو ميكالى، المدير الفني، وتمكن المنتخب الوطني من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بعد ان حقق المركز الثاني ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، والتي اقيمت في المغرب.

وجاءت مصر في المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية بجانب كل من: "إسبانيا، أوزبكستان، جمهورية الدومينيكان".

حيث يفتتح المنتخب المصري مبارياته امام جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو، يليه مواجهة منتخب أوزبكستان يوم 27 يوليو.

ليختتم المنتخب المصري مواجهاته امام المنتخب الاسباني يوم 30 يوليو.