مفاجأة.. أحمد حجازي يوقع عقود انتقاله اليوم لهذا النادي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي خضر البراق عن وجهة أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي، وذلك بعد قرار مسئولي النادي في رحيل اللاعب بنهاية الموسم.

وقال البراق في تصريحات تليفزيونية: “أحمد حجازي يتواجد حاليًا في مدينة تبوك، حيث يستعد لتوقيع العقود الرسمية اليوم للانتقال إلى نادي نيوم الذي يلعب في دوري الدرجة الأدنى.

وكان مسئولو اتحاد جدة السعودي قد قرروا رحيل اللاعب عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة؛ وذلك لرغبتهم في تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات الأخرى على صعيد قلب الدفاع.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد أحمد حجازي مع اتحاد جدة السعودي يوم 30 يونيو من عام 2026، حيث تبلغ القيمة السوقية للاعب هي 2 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

وشارك أحمد حجازي مع اتحاد جدة السعودي في 101 مباراة بمختلف البطولات، حيث أحرز 12 هدفًا وصنع هدفين، فيما حصل على 17 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.