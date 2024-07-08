استقر مسئولو اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة ووزارة الشباب والرياضة على تغيير اسم الدوري المصري بعد وفاة أحمد رفعت.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة تغيير اسم الدوري المصري إلى دوري نيل نسخة أحمد رفعت، وذلك بعد وفاة نجم منتخب مصر ومودرن سبورت أول أمس السبت.

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وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد أكد على أنه سيتم إطلاق اسم أحمد رفعت على أحد مراكز الشباب في مسقط رأسه بكفر الشيخ.

كما قرر وزير الرياضة على فتح تحقيق عاجل في كشف ملابسات سفر أحمد رفعت خارج مصر، وما يشوب ذلك من مخالفات إدارية وإجراءئية حتى يتم معاقبة المخطأ.

من جانبه أكد وليد دعبس، رئيس ومالك نادي مودرن سبورت عن حصول أسرة أحمد رفعت على راتبه كاملًا مع الفريق الأول.

وأعلن نادي مودرن سبورت عدم الحديث عن أزمة وفاة أحمد رفعت لحين انتظار نتيجة تحقيقات لجنة كشف الحقائق التي تقوم وزارة الشباب والرياضة.