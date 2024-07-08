بعد غيابه 8 مباريات.. الاهلي يستعيد نجم الفريق في مباراة بيراميدز القادمة

أصبح الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي جاهزًا لخوض المباريات بدءًا من مباراة بيراميدز القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستعاد النادي الاهلي بيرسي تاو وذلك بعد غيابه عن الفريق في آخر ثمان مباريات لإصابته في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

اقرأ أيضًا: طلب مفاجئ من الاهلي لـ اتحاد الكرة بشأن مبارتي بيراميدز

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش في السابعة مساء الليلة، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 54 نقطة، حصدها الأحمر من 22 مباراة، حيث حقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مبارتين فقط.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 65 نقطة، حصدها الفريق من 26 مباراة.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي وبيراميدز يوم الجمعة القادمة الموافق 12 يوليو الجاري، وذلك في المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.