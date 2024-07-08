بيان عاجل من مودرن سبورت حول واقعة وفاة أحمد رفعت

أصدر نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس بيانًا رسميًا اليوم حول واقعة أحمد رفعت نجم الفريق الأسبق، والذي وافته المنية أول أمس السبت إثر أزمة قلبية.

وقال مودرن سبورت في بيان رسمي: “يعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، الامتناع عن أي أحاديث إعلامية أو حوارات صحفية، أو مداخلات تليفونية من أي مسؤول في النادي، حول اللاعب أحمد رفعت رحمه الله”.

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وأضاف: “النادي، أن ذلك انتظارًا لقرار لجنة التحقيقات المشكلة بتاريخ 7 يوليو 2024، من وزارة الشباب والرياضة حول الأزمة”.

وكانت وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد قرر بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة للتحقيق في ملابسات وفاة أحمد رفعت، وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب إلى الإمارات؛ وذلك بعدما أثير مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.