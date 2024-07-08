بيان رسمي.. مودرن سبورت يصدر قرارا عاجلا حول أزمة وفاة أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أصدر نادي مودرن سبورت "فيوتشر سابقا"، بيان جديد حول تفاصيل وفاة أحمد رفعت، لاعب الفريق وأسباب ما تعرض له في الفترة السابقة.

وقال نادي مودرن سبورت في بيان رسمي: "يعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، الامتناع عن أي أحاديث إعلامية أو حوارات صحفية أو مداخلات تليفونية من أي مسؤول في النادي، حول اللاعب أحمد رفعت رحمه الله".

وأضاف بيان مودرن سبورت: "انتظارًا لقرار لجنة التحقيقات المشكلة بتاريخ 7 يوليو 2024، من وزارة الشباب والرياضة حول الأزمة".

وتوفي أحمد رفعت، يوم السبت الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية وسقوطه في الملعب في مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري في بطولة الدوري، رغم تلقيه الرعاية الطبية وخروجه من المستشفى.

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