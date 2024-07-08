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"نسخة أحمد رفعت".. اتحاد الكرة يتحرك لتغيير اسم الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع، تحرك الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل تغيير اسم النسخة الحالية من الممتاز "دوري النايل"، على اسم الراحل أحمد رفعت.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "اتحاد الكرة يتواصل مع رابطة الاندية ووزارة لطرح ومناقشة فكرة إطلاق اسم الراحل أحمد رفعت علي النسخة الحالية من الدوري المصري".

أوضح المصدر: "اتحاد الكرة يسعى ليكون مسمى الدوري الجديد (دوري nile .. نسخة أحمد رفعت)، كما سيتم التواصل والتنسيق مع الرعاة بشأن هذا الأمر.

وتوفي أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت، أول أمس السبت، وحرص الوسط الرياضي على تقديم واجب العزاء وفي مقدمتهم ناديي الأهلي والزمالك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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