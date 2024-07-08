"نسخة أحمد رفعت".. اتحاد الكرة يتحرك لتغيير اسم الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع، تحرك الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل تغيير اسم النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز "دوري النايل"، على اسم الراحل أحمد رفعت.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": "اتحاد الكرة يتواصل مع رابطة الاندية ووزارة الرياضة لطرح ومناقشة فكرة إطلاق اسم الراحل أحمد رفعت علي النسخة الحالية من الدوري المصري".

أوضح المصدر: "اتحاد الكرة يسعى ليكون مسمى الدوري الجديد (دوري nile .. نسخة أحمد رفعت)، كما سيتم التواصل والتنسيق مع الرعاة بشأن هذا الأمر.

وتوفي أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت، أول أمس السبت، وحرص الوسط الرياضي على تقديم واجب العزاء وفي مقدمتهم ناديي الأهلي والزمالك.

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