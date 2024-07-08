شكرا لقرائتكم خبر عن الظهور الأول لحمادة القلاوى فى مباريات الأهلى أمام الطلائع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلى لمواجهة الطلائع فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويدير المباراة حمادة القلاوي حكماً للساحة، ويعاونه الثنائي هاني عبد الفتاح ونور الدين سعيد، والحكم الرابع سيكون مبروك نبيل، بينما يقود عمرو الشناوي تقنية الفيديو، ويعاونه هاني خيري.

ولم يسبق للقلاوي إدارة أي مباراة سواء للأهلي أو طلائع الجيش فى الموسم الحالي.

وفاز الأهلى على الداخلية برباعية مقابل هدف فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل الطلائع سلبياً مع الاتحاد السكندري بالجولة الأخيرة للمسابقة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.