شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى أبرز 10 غيابات عن الأهلي أمام الطلائع الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع الطلائع باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ضمت قائمة المستبعدين فى الاهلى من مواجهة الطلائع كلاً من، محمد الشناوى ورامى ربيعة للراحة ومحمود متولي، ومحمود كهربا وكريستو لأسباب فنية، وبيرسي تاو لعدم الجاهزية بجانب علي معلول للإصابة وحمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا لانضمامهم لـ منتخب مصر الأولمبي.

وجاءت قائمة الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف

الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال.

الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، عمرو السولية، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، مروان عطية، رضا سليم، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

الهجوم: وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 54 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 20.