شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يغلق الملفات العالقة ويحصن نجومه من هوجة العروض والان مع تفاصيل الخبر

نجحت إدارة النادي المصري في إنهاء أكثر من قضية عالقة خلال الأيام القليلة الماضية، كان أبرزها حل أزمة إيقاف قيد النادي لـ3 فترات بسبب مستحقات التونسي رامي البدوي، حيث سدد مسؤولو المصري جزءاً من غرامة اللاعب وقام بتقسيط المبلغ المتبقي ليحصل على رخصة المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما جدد المصري تعاقده مع الثنائي التونسي فخر الدين بن يوسف لمدة موسم، وكريم العراقي لمدة 3 مواسم، لتحصينهم من هوجة العروض في الفترة المقبلة خاصة مع الميركاتو الصيفي المرتقب.

ويسعى مسؤولو المصري لفرض حالة من الاستقرار الفني والإداري للفريق، خاصة مع تحسن النتائج والعودة للمشاركة في البطولات القارية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة نظيره المقاولون العرب، بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري من المقرر إقامتها في الرابعة عصر الأحد الموافق الحادي والعشرين من يوليو الجاري على ستاد برج العرب.

ونجح النادي المصري في السيطرة على المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.