شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ميدالية ذهبية للمصري فى بطولة بورسعيد الشاطئية المفتوحة للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق براعم التايكوندو بالنادي المصري بقيادة أحمد متولي إنجازًا كبيرا فى بطولة بورسعيد الشاطئية المفتوحة والتي أقيمت مؤخرا.

وكشف اللواء إيهاب الساعي، المدير التنفيذي للنادي المصري، عن تحقيق براعم التايكوندو إنجازاً كبيراً، موضحاً أن الفريق نجح فى تحقيق 12 ميدالية ذهبية عن طريق اللاعبين واللاعبات رونا سعيد محمد، ريتاج عماد حمدي، مليكة سالم محمد، لارين سالم محمد، كنزي هادي محمد، آدم ابراهيم صالح، معز أبو بكر جاد، مالك مصطفى ثروت، هنا احمد رمضان، محمد أحمد رمضان، مالك محمد حجاج، وكيرمينا أمير سمير.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق التايكوندو يتكون من:

أحمد متولي ( رئيسًا للجهاز ) ومعه المدربين: محمد عبد الحي، إبراهيم عبدالمجيد، أحمد كمال، دعاء الشاعر، مازن طنطاوي.