شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اطلاق اسم الراحل أحمد رفعت على مركز شباب مسقط رأسه تخليداً لذكراه والان مع تفاصيل الخبر

أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قراراً بإطلاق اسم الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت على مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأسه، تخليدا لذكراه وسيرته الطيبه طوال مسيرته الرياضية

يأتي ذلك تقديراً من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة للرياضيين الراحلين كأحد أبناء ورموز الرياضة المصرية المخلصين.

كما أعلنت الوزارة إدراج المركز ضمن الخطة التطويرية في المرحلة المقبلة، حيث يُعد مركز شباب إيشان مشهر إشهار دائم عام 1976 علي مساحة 12 فدانا / 18 قیراطا به ملعب نجيل صناعي قانوني وأخر خماسي ومبنى اجتماعى.