بعد وفاة أحمد رفعت.. وسائل إعلام: تغيير إسم الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولي اتحاد الكرة تواصلوا مع رابطة الأندية ووزارة الرياضة، خلال الساعات الأخيرة الماضية، من أجل تغيير اسم الدوري المصري والذي يطلق عليه دوري NILE.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الوطن"، نقلا عن مصادر داخل اتحاد الكرة، فإن اتحاد الكرة ورابطة الأندية ووزارة الرياضة استقروا على تغيير اسم الدوري ليكون «دوري NILE.. نسخة أحمد رفعت»، وذلك بعد وفاة نجم منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، أحمد رفعت.

وأضافت المصادر أن مسئولي اتحاد الكرة ورابطة الأندية يقوموا بالتواصل مع رعاة الدوري من أجل حسم الأمر وتغيير اسم الدوري بعد وفاة نجم المنتخب الوطني أول أمس السبت.

وفي السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، أنه سيتم وضع اسم أحمد رفعت على أحد مراكز الشباب في مسقط رأسه بكفر الشيخ.