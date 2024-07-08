اخبار الرياضه

بعد وفاة أحمد رفعت.. وسائل إعلام: تغيير إسم الدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -    

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولي اتحاد الكرة تواصلوا مع رابطة الأندية ووزارة ، خلال الساعات الأخيرة الماضية، من أجل تغيير اسم والذي يطلق عليه دوري NILE.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الوطن"، نقلا عن مصادر داخل اتحاد الكرة، فإن اتحاد الكرة ورابطة الأندية ووزارة الرياضة استقروا على تغيير اسم الدوري ليكون «دوري NILE.. نسخة أحمد رفعت»، وذلك بعد وفاة نجم منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، أحمد رفعت.

وأضافت المصادر أن مسئولي اتحاد الكرة ورابطة الأندية يقوموا بالتواصل مع رعاة الدوري من أجل حسم الأمر وتغيير اسم الدوري بعد وفاة نجم المنتخب الوطني أول أمس السبت.

وفي السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، أنه سيتم وضع اسم أحمد رفعت على أحد مراكز الشباب في مسقط رأسه بكفر الشيخ.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا