خالد بيومي يدافع عن أحمد رفعت بعد تصريحات رئيس مودرن سبورت

ياسر رشاد - القاهرة - علق المحلل الرياضي خالد بيومي على تصريحات وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت بخصوص أزمة وفاة احمد رفعت لاعب فريقه السابق.

ونشر خالد بيومي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إكس” قائلاً: “ كلمة وشهادة حق للمرحوم احمد رفعت كل ما اعلنه رئيس النادي بخصوص فسخ التعاقد لسوء السلوك افتراء وكذب, نظرا لقربي من احمد طوال تلك الفترة مع نادي الوحدة الاماراتي ".

وأكمل: “ اتمني من حضرتك احترام الميت واحترام وجع اسرته عليه، الله يرحمك يا احمد ويصبر اهلك ”.

وكان وليد دعبس رئيس مودرن سبورت قد خرج بتصريحات تليفزيونية قال فيها أنه لا يريد أن يتطرق لأسباب رحيل أحمد رفعت عن نادي الوحدة الإماراتي وأنه لن يتحدث في هذا الأمر الا أن وكيله نادر شوقي يدرك ماهي أسباب رحيله وهي التصريحات التي اثارت جدلاً واسعاً خلال الساعات الأخيرة.

وأعلن مودرن سبورت اليوم الإثنين عبر بيان رسمي الإمتناع عن أي أحاديث أو حوارات إعلامية أو مداخلات من أي مسئول بالنادي حول اللاعب أحمد رفعت في إنتظار قرار لجنة التحقيقات التي أعلنت وزارة الشباب والرياضة تشكيلها في وقت سابق.