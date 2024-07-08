اخبار الرياضه

محمود دولا: نادي البنك الأهلي ظلمني

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ياسر رشاد - القاهرة - عبر محمود دولا المنضم حديثاً لصفوف لصفوف البلاستيك عن استيائه بسبب الأحداث الأخيرة التي تقام في مجال كرة القدم بشكل عام خاصة بعد وفاة أحمد رفعت لاعب فريق مودرن .
ونشر دولا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً:" بمناسبة ما يحدث  في الكره المصرية هذه الأيام ، انا كان جايلي فترت معايشه من ريال بيتيس الاسباني ف شهر أكتوبر موسم ٢٠٢٢ .
وأضاف:" حد كان مسؤل ف البنك الاهلي اقسم بالله  قالي لو سفرت من ورانا هبطلك كوره ،  انا خوفت و قولتله طيب انا هقعد من غير م اطلع الفريق الاول قالي أنني سوف امضي على بياض وسيتم تصعيدي للفريق  الأول الاسبوع القادم سمعت كلام هذا المسؤول و مضيت و العقود اتقطعت بعد ما طلعت من المكتب ولا طلعت فوق ولا سفرت ولا عملت عقد".
وأختتم قائلاً:"  الوكيل بتاعي يكلمهم محدش يرد عليه يجيلهم النادي وكان يتم التهرب منه ".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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