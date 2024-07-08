المعلم ورئيس الزمالك فى مستشفى الشرطة

ياسر رشاد - القاهرة - قام الثنائي حسن شحاتة، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، وحسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بزيارة أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، بمستشفى الشرطة بالتجمع الخامس، وذلك للاطمئنان عليه بعد إجرائه عملية قسطرة فى القلب.

وظهر سليمان بحالة جيدة وهو جالس على سريره يداعب المعلم حسن شحاتة.

وكان سليمان أصيب بأزمة قلبية خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير، نقل على إثرها إلى مستشفى الشرطة.

وكشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن خضوع أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على فريق الكرة، لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات الماضية.

وقال أحمد سالم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا، عبر قناة الزمالك، الحالة الصحية للكابتن أحمد سليمان مطمئنة، وسيخضع لجراحة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وتطرق سالم للحديث عن كواليس الحصول على الرخصة الأفريقية للمشاركة في الكونفدرالية الموسم المُقبل، قائلًا لا يُمكن أن يغيب الزمالك عن المشاركات الأفريقية هذا غير مقبول بالنسبة لنا.

وتابع، مجلس إدارة الزمالك كان في تحدٍ كبير، حيث مر أعضائه بأسبوع هو الأصعب لهم منذ توليهم المسئولية نظرًا لضيق الوقت لحل أزمة الحصول على الرخصة الأفريقية.

وأتم، كان هناك تعاون كبير من المغربي خالد بوطيب في المفاوضات ونجحنا في الوصول لصيغة اتفاق حصلنا من خلالها على الرخصة الأفريقية والمشاركة بشكل طبيعي في كأس الكونفدرالية بالموسم المُقبل.