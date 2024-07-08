ميدو يفتح النار على مسؤولي الكرة المصرية "منظومة مليانة فساد".. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - شن أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، هجومًا حادًا على مسؤوولي الكرة المصرية بعد واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت، اللذي وافته المنية أول أمس، عقب تعرضه لوعكة صحية في الملاعب بشهر مارس الماضي.

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وقال ميدو في "فيديو" متداول له عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "أن المسؤولين في الكرة المصرية معتادين على هذه الأمور، وأنهم تجاهلوا اللاعب أحمد رفعت وأعطوا له ظهورهم".

وأكمل: "أحمد رفعت وقع ضحية بين المسؤولين، وكلهم تخلوا عنه ولبسوا طقية الإخفاء، وبيرموا التهم علي بعض".

وتابع:" قصة أحمد رفعت هتتنسي وهتعدي، وحقه هيجي يوم القيامة، لأن الناس دي جبانه ومش هتعرف تاخد حقك منهم".

وأكمل ميدو:" هناك الكثير والمئات من اللاعبين اللذي تم استغلالهم والضحك عليهم، وهناك "بلاوي" حدثت في السنوات الأخيرة".

اللي ماسكين الكورة في مصر ماشيين بطريقة "سيب وأنا سيب"، والفاسدين وصلوا لقمة الهرم لإدارة الكرة في مصر بنجاح".

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