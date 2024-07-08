المقاولون العرب يعلن موعد إختبارات الكرة النسائية

ياسر رشاد - القاهرة - يعلن نادي المقاولون العرب عن فتح باب الاختبارات للكرة النسائية للموسم الرياضي 2024 - 2025 لجميع المراحل السنية للفرق الرياضية المختلفة بالنادي.



تبدأ الاختبارات من الجمعة القادم 12-7 الساعة 4:00 مساء على ملاعب النادي.

ويوم الأحد الموافق 14-7 الساعة 4:00 مساء

ويوم الثلاثاء الموافق 16_7 الساعة 4:00 مساء

على أن تقام الاختبارات مجاناً بدون مقابل داخل نادي المقاولون العرب علي ملاعب قطاع الناشئين.

وكان المقاولون قد أعلن تعيين الكابتن مجدي مصطفى مشرفا على قطاع الكرة النسائية والتعاقد مع الكابتن هبة رزق في منصب المدير الفني لفريق الكرة النسائية الأول.

وعقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي عضو مجلس الإدارة اجتماعا مطولا مع الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين بحضور المشرف على الكرة النسائية والمدير الفني الجديدة للفريق الأول.