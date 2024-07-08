ناقد رياضي : إدارة كرة القدم المصرية تضم دخلاء لا علاقة لهم بالرياضة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أنه منذ لحظة سقوط أحمد رفعت في لقاء فيوتشر والاتحاد السكندري كان هناك حالة قلق شديدة، ووقتها كان هناك تصريحات بضرورة الاهتمام وتوفير الاجهزة الطبية في الملاعب.

وقال في تصريحات اعلاميه عبر قناه etc: "لدي عتاب على وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، بعدما وصف ما حدث من نادر شوقي وكيل رفعت بأنها تمثيلية رخيصة، ومسئولية تصريح السفر تخص النادي".

وأضاف: "وليد دعبس صنع مشكلة اخرى بعد تصريحه بأنه لا يعرف سبب فسخ عقد اللاعب احمد رفعت مع نادي الوحدة.. وهناك مشكلة ايضا في اكتشاف "العيب الخلقي" في اللاعب بعدما تعرض للإصابة".

وأكمل: "اتمنى ان تعود الرياضة لمن يستحق اداراتها، وان تبتعد عن الدخلاء الذين يختبئون في الأزمات، واتمنى ان يتم الاعلان عن نتائج لجنة تقصي الحقائق في ملف أحمد رفعت وان يكون التقرير مجرد بداية وتأسيس لمرحلة جديدة".

وأشار إلى أن حديث البعض يحاول اظهار ضعف موقف رمضان صبحي، وكل التصريحات كانت ضد اللاعب مؤخرا.