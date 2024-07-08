الكشف عن النادي الجديد لـ موديست بعد رحيله عن الاهلي

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين عن النادي الجديد للفرنسي أنتوني موديست، لاعب الاهلي الأسبق والذي رحل عنه قبل أيام بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الأحمر.

وحسب صحيفة “فاناتيك” التركية فإن الفرنسي أنتوني موديست لاعب الاهلي الأسبق في طريقه للعودة إلى أحد أندية أوروبا عبر بوابة نادي في الدوري التركي.

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وأضافت الصحيفة: “موديست صاحب الـ36 عامًا قريب من الانتقالل إلى نادي إغدير التركي لمدة موسم واحد على سبيل الأعارة، بعد أن كان على رادار جالاتا سراي في السنوات الأخيرة”.

وشارك موديست مع النادي الأهلي في 31 مباراة بمختلف البطولات، حيث سجل ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

وكان موديست قد انضم إلى النادي الاهلي في شهر سبتمبر الماضي في صفقة انتقال حر لمدة موسم، مع خيار تفعيل التجديد لموسم إضافي عقب انتهاء الموسم الأول.

ويلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي نظيره طلائع الجيش في تمام السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.