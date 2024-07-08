حجازي يصل تبوك للتوقيع غلى عقود نيوم

أفادت تقارير صحفية سعودية باقتراب أحمد حجازي، قائد فريق اتحاد جدة، ولاعب منتخبنا الوطني من الانضمام إلى نادي نيوم في دوري الدرجة الأولى.

وتداور نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر وصول حجازي إلى مدينة تبوك السعودية استعدادًا للانضمام إلى نيوم.

وبحسب التقارير الصحفية اسم حجازي قريب من الانتقال إلى نيوم الصاعد إلى دوري “يلو” حيث ذكرت صحيفة “اليوم” السعودية أن نيوم اتفق مع حجازي لتمثيل صفوف الفريق.

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وفي نفس الوقت تفكر إدارة الاتحاد في إعارة حجازي لموسم واحد، مع إمكانية حسم مصيره النهائي خلال الأيام القادمة.

اب حجازي عن الاتحاد في النصف الأول من الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة، قبل أن ينضم للفريق في يناير.

تُركز إدارة اتحاد جدة حاليًا على ملفات الصفقات الجديدة والراحلين بعد موسم مخيب للآمال.

يذكر أن الأيام الماضية، شهدت مفاوضات بين نادي الاتحاد والإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني السابق لفريق ميلان لتولي الفريق لكن تراجعت الإدارة بناءً على رغبة كريم بنزيمة نجم الفريق.