أحمد شوبير يتقدم ببلاغات لوزاة الداخلية بعد وفاة أحمد رفعت

أعلن الإعلامي ونجم الكرة المصرية الأسبق، أحمد شوبير، تقدمه بعدة بلاغات لوزارة الداخلية خلال الساعات الماضية بالتنسيق مع محاميه الخاص.

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إكس:” تقدمت ببلاغ لوزارة الداخلية إدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات والانترنت برقم 14/ح مباحث الادارة”.

وتابع:”جاري التنسيق مع السادة المحامين للتقدم بعدة بلاغات جديدة خلال الساعات المقبلة”.

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ويأتي تقدم شوبير ببلاغات، بعد وضع بعض الصفحات ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إسمه ضمن أزمة وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت.

واتهم البعض شوبير، بأنه كان على علم بتفاصيل في أزمة رفعته بصفته نائبًا لنادي مودرن سبورت ( فيوتشر) وقتها.

ومنذ ساعات أصدر نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس بيانًا رسميًا اليوم حول واقعة أحمد رفعت نجم الفريق الأسبق، والذي وافته المنية أول أمس السبت إثر أزمة قلبية.

وقال مودرن سبورت في بيان رسمي: “يعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، برئاسة الدكتور وليد دعبس، الامتناع عن أي أحاديث إعلامية أو حوارات صحفية، أو مداخلات تليفونية من أي مسؤول في النادي، حول اللاعب أحمد رفعت رحمه الله”.

وأضاف: “النادي، أن ذلك انتظارًا لقرار لجنة التحقيقات المشكلة بتاريخ 7 يوليو 2024، من وزارة الشباب والرياضة حول الأزمة”.

وكانت وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد قرر بتكليف اللجنة القانونية العليا بالوزارة للتحقيق في ملابسات وفاة أحمد رفعت، وفحص جميع المستندات الخاصة بسفر اللاعب إلى الإمارات؛ وذلك بعدما أثير مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من وجود شبهة مخالفات إدارية وقانونية شابت سفر اللاعب خارج البلاد.