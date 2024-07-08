10 غيابات تضرب الاهلي في مباراة طلائع الجيش بالدوري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قبل مواجهة طلائع الجيش اليوم بالدوري المصري الممتاز.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره طلائع الجيش في تمام السابعة مساءً، ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري المصري.

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وجاءت قائمة غيابات الاهلي لمباراة طلائع الجيش كالتالي..

محمد الشناوى، ورامى ربيعة وذلك من أجل الراحة، ويغيب محمود كهربا وكريستو ومحمود كهربا لأسباب فنية، كما يغيب بيرسي تاو لعدم الجاهزية الفنية، بالإضافة إلى غياب علي معلول للإصابة، كما يغيب حمزة علاء وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا لانضمامهم لقائمة المنتخب الأولمبي.

وجاءت قائمة النادي الاهلي لمواجهة طلائع الجيش اليوم كالتالي..

حراسة المرمي: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال.

الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، عمرو السولية، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، مروان عطية، رضا سليم، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

الهجوم: وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

ويحتل النادي الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 54 نقطة، بعدما لعب 22 مباراة، حيث حقق الفوز في 17 لقاء، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراتين، كما سجل لاعبوه 52 هدفًا وتلقت شباكه 20 هدفًا.