خالد بيومي يكذب رئيس مودرن سبورت بشأن فشخ عقد أحمد رفعت مع الوحدة

نفى المحلل الرياضي خالد بيومي، ما صرح به وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، بشأن فسخ تعاقد نادي الوحدة الإماراتي مع اللاعب الراحل أحمد رفعت، مؤكداً أن ذلك “افتراء وكذب”.

وكان وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، أشار إلى أن نادي الوحدة فسخ عقده مع أحمد رفعت لأسباب ليست فنية لكنه لن يفصح عن السبب الحقيقي.

وأوضح بيومي، في تصريحات عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن فسخ التعاقد مع رفعت لم يكن لأسباب فنية أو سوء سلوك، كما زعم دعبس، بل لأسباب لم يرغب دعبس في الكشف عنها.

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وكتب خالد بيومي:”كلمة وشهادة حق للمرحوم أحمد رفعت، كل ما أعلنه رئيس النادي بخصوص فسخ التعاقد لسوء السلوك افتراء وكذب، نظرا لقربي من أحمد طوال تلك الفترة مع نادي الوحدة الإماراتي”.

وأتم: “أتمني من حضرتك احترام الميت واحترام وجع أسرته عليه، الله يرحمك يا أحمد ويصبر أهلك، واسائلكم الدعاء”.

توفي رفعت، صباح يوم السبت الماضي، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية، إثر أزمة قلبية تعرض لها خلال مباراة فريقه مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري في شهر مارس الماضي.