"سيارة موتى بدلا من الإسعاف".. عضو اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عما يحدث في الملاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة بشأن الأزمات الطبية التي يعاني منها الملاعب في الكرة المصرية.

وقال "الكومي" خلال لقاء تلفزيوني عبر القناة الأولى: "سأتحدث بكل صراحة، الدوري الممتاز به كل الإمكانات التي تمنح الأندية جلب جهاز صدمات كهربائية، ولكن هناك ملاعب وأندية بها أزمات بالتأكيد".

أضاف: "أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تواجد بالأمس في مران المنتخب الأولمبي، وأول شيء بحث عنه في سيارة الإسعاف هو جهاز الصدمات".

وأكمل: "أنا من الإعلاميين الذين يمتلكون المعلومات عن الدرجات الأدنى في الدوري، وفي أحد المرات كنت أصور تقريرًا، حول تواجد سيارة نقل الموتى في الملاعب كبديل لسيارة الإسعاف، والكرة الآن أصبحت إمكانيات".

أوضح: "عربة الإسعاف كي تتواجد في مباراة بالدرجات الأدنى تحتاج إلى 1500 جنيه في المباراة الواحدة، والأندية لا تجد المال من الأساس لتمنح لاعبيها مستحقاتها، والأندية بدأت تتغلب على هذا الأمر بجلب سيارة نقل موتى أو سيارة من إحدى الجمعيات الخيرية".

وتابع: "حاولنا توقيع بروتوكول مع هيئة الإسعاف، بتخفيض السعر واتحاد الكرة تحمل جزء من هذا الأمر، لكن المبلغ كان كبيرًا وكلفنا حوالي 20 مليون أو أكثر، ووزير الرياضة أكد على ضرورة وجود جهاز صدمات القلب، وخاطبنا الأندية سواء بتحمل التكلفة أو الاتحاد يتحمل جزء، لنبدأ الموسم القادم في أمان".

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