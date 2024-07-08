إطلاق اسم الراحل أحمد رفعت علي مركز شباب مسقط رأسه (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارا بإطلاق اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، علي مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأسه تخليدا لذكراه وسيرته الطيبة طوال مسيرته الرياضية.

ويأتي ذلك تقديراً من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة للرياضيين الراحلين كأحد أبناء ورموز الرياضة المصرية المخلصين.

كما أعلنت الوزارة إدراج المركز ضمن الخطة التطويرية في المرحلة المقبلة، حيث يُعد مركز شباب إيشان مشهر إشهار دائم عام 1976 على مساحة 12 فدان / 18 قيراط به ملعب نجيل صناعي قانوني وأخر خماسي ومبنى إداري.

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