عاجل.. أحمد شوبير يعلن تقدمه ببلاغ لوزارة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، تقدمه ببلاغ رسمي، لإدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات، ضد بعض الصفحات بسبب اتهامه أنه أحد المتسببين في أزمة الراحل أحمد رفعت.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تقدمت ببلاغ لوزارة الداخلية إدارة مباحث تكنولوجيا المعلومات والإنترنت برقم 14/ح مباحث الإدارة وجاري التنسيق مع السادة المحامين للتقدم بعدة بلاغات جديدة خلال الساعات المقبلة.

وكان أحمد شوبير أكد خلال برنامجه الإذاعي اليوم، أنه ليس له أي صلة بما تعرض لها اللاعب الراحل أحمد رفعت، عندما كان نائب رئيس نادي فيوتشر، قائلا: "اللي عنده أي إثابت يخرجه بس أنا هاخد حقي كامل بالقانون".

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