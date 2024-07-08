شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام الطلائع.. طاهر والشحات وأبو علي فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش يضم كلا من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، وكريم فؤاد.

في خط الوسط: أكرم توفيق، وإمام عاشور، وعمرو السولية، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات.

فى خط الهجوم: وسام أبوعلي.

وجاءت قائمة الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمي: مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، مصطفى مخلوف

الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال.

الوسط: أكرم توفيق، إمام عاشور، عمرو السولية، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، مروان عطية، رضا سليم، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

الهجوم: وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 54 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 52 هدفاً وتلقت شباكه 20.