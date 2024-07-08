شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية لمدربي الجمباز الفني بالمركز الأولمبي تحت إشراف الاتحاد الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، فعاليات الدورة التدريبية للجمباز الفني رجال والفني آنسات المستوى الثالث التابعة لأكاديمية التدريب بالاتحاد الدولي للجمباز بالمركز الأوليمبي بالمعادي والتي تٌقام خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2024.

يشارك فى الدورة التدريبية 38 مدرباً ومدربة، وتُقام الدورة تحت إشراف خبراء دوليين من الاتحاد الدولي، وعلى رأسهم أندريه ليفيت للجمباز الفني رجال وسوسانا كالمار للجمباز الفني آنسات.

يأتي هذا من قبل اتحاد الجمباز لصقل مستوي المدربين وإكسابهم الخبرات الدولية والاطلاع على كل ما هو جديد فى الجمباز الفني وعمل جيل جديد من المدربين المتميزين.