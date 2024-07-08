كيف يعوض جوميز غياب 4 لاعبين أساسيين عن الزمالك بسبب المنتخب الأولمبى؟

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القاهرة - سامية سيد - يواجه الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز أزمة الفترة المقبلة من مسابقة الدورى، فى ظل غياب 4 لاعبين عن صفوفه بسبب الانضمام لصفوف المنتخب الأولمبى للمشاركة فى أولمبياد باريس.

س.. من هم اللاعبون الأربعة المنضمون لصفوف المنتخب الأولمبي؟

ج.. المنتخب الأولمبى ضم 4 لاعبين من الزمالك هم أحمد مصطفى زيزو، حسام عبد المجيد، زياد كمال، بالإضافة إلى محمد شحاتة.

س.. كيف يعوض جوميز غياب اللاعبين الأربعة الفترة المقبلة؟

ج.. استقر جوميز على الدفع ببعض اللاعبين الناشئين فى المرحلة المقبلة لتعويض غياب العناصر الأساسية ومنح الفرصة للشباب، حيث دفع جوميز بأحمد مجدى ليعوض غياب حسام عبد المجيد، فيما دفع بمحمد عاطف فى الجانب الأيمن والذى كان يشارك فيه محمد شحاتة، واعتمد على محمد السيد فى وسط الملعب، والسنغالى إبراهميا نداى على الطرف.

س.. متى تسافر بعثة المنتخب الأولمبى إلى فرنسا؟

ج... يغادر المنتخب الأولمبي القاهرة متوجها إلى مدينة بوردو الفرنسية الأربعاء المقبل العاشر من يوليو الجارى، لخوض وديتين أمام المنتخب الأوكرانى فى الرابع عشر من الشهر الجارى، ثم أمام المنتخب العراقى فى السابع عشر من الشهر ذاته، على أن يتوجه بعد ذلك إلى مدينة نانت الفرنسية والتى تحتضن مباريات المنتخب فى الأولمبياد فى مجموعته التى تضم منتخبات إسبانيا وأوزبكستان والدومينيكان.

س.. ما هي قائمة المنتخب الأولمبى فى الأولمبياد؟

ج.. ضمت قائمة المنتخب الأولمبى النهائية كلاً من: "حراسة المرمى حمزة علاء، على الجابري، محمد سيحا، وفي الدفاع كريم الدبيس وحسام عبد المجيد وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي ومحمد طارق وأحمد عيد ومحمد مغربي وعمر فايد، وفي الوسط محمد النني وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة وزياد كمال وإبراهيم عادل ومحمود صابر وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسي، وفي الهجوم بلال مظهر وأسامة فيصل".