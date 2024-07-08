شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الطائرة تعود من الصين غداً بعد تحقيق المركز الثالث فى كأس التحدى والان مع تفاصيل الخبر

تعود بعثة منتخب الكرة الطائرة الأول إلى القاهرة قادمة من الصين ظهر غد، الثلاثاء، بعد حصد المركز الثالث ببطولة كأس التحدي العالمي فى مدينة ليني بالصين، استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وتمكن منتخب مصر من الفوز على منتخب أوكرانيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 3/2 في مباراة ماراثونية.

وبدأ منتخب الطائرة مشواره بالبطولة بالفوز على منتخب قطر بنتيجة 3/2 في ربع النهائي الجمعة قبل أن يخسر بالأمس أمام نظيره الصيني صاحب الأرض والجمهور في نصف النهائي.

وتقام بطولة كأس التحدي بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة ويتأهل صاحب المركز الأول لدوري الأمم للكرة الطائرة العام المقبل.

ويشارك في كأس التحدي العالمي 8 منتخبات وهي: مصر، قطر، الصين، بلجيكا، أوكرانيا، تشيلي، كرواتيا، والمكسيك.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: محمد رضا، محمد رمضان، حسام يوسف، مصطفى جابر، رضا هيكل، سيف عابد، محمد مصطفى لعبة، أحمد عزب، محمد عسران، عبد الرحمن الحسيني، أحمد ضياء، محمد عادل، حمادة عثمان، ومحمد المهدي.

ويترأس البعثة المصرية، عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد، ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من الأسباني فرناندو مونزو مديرًا فنيًا وطارق الزفتاوي مدربًا عامًا ومحمد السيد سيكو مدربًا والدكتور سامح ظلام أخصائي تأهيل وإصابات الملاعب، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا.



