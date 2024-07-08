شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب الإعلان عن 5 قرارات خاصة بقطاع الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي الأهلي ، خلال الأيام القليلة المقبلة، للإعلان عن عدد من المفاجآت الخاصة بقطاع كرة القدم النسائية، والذي جرى تكوينه مؤخرا مع قدوم شادي محمد مدير جهاز الكرة النسائي، مع تكليفه بعرض رؤيته المقترحة على لجنة التخطيط لاعتمادها.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن النادي الأهلي يستعد حاليا للإعلان عن الجهاز الفني للفريق الأول، وكذلك موعد اختبارات فرق الكرة النسائية، بجانب إزاحة الستار عن عدد من الصفقات، التي أبرمها الفريق خلال المدة القليلة الماضية.

وبجانب الإعلان عن جهازي فريقي الكرة النسائية بالأهلي، مواليد 2006 ومواليد 2009، واللذان يشاركان في مسابقات الموسم الكروي المقبل 2024-2025، وكذلك منصب مدير قطاع الناشئات بالقلعة الحمراء.

وأبرم النادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية عددا من الصفقات القوية، أملا في المساهمة مع الفريق بالمنافسة على بطولة الدوري الموسم المقبل، بينهن لاعبات سبق أن خضن تجارب احتراف خارجية، وأيضا لاعبات سوبر مثلن عددا كبيرا من أندية القمة سابقا.

ويجري النادي الأهلي اختبارات لاكتشاف اللاعبات الموهوبات، منتصف شهر يوليو المقبل من أجل تكوين قطاع وقاعدة ناشئات لكرة القدم النسائية، حتى تكون نواة وامتدادا للفريق الأول بالقلعة الحمراء، بعدما أعلن من قبل النادي الأهلي رغبته، في المشاركة ببطولة الدوري الممتاز للسيدات وبطولتي الناشئات والبراعم.

وأخطر النادي الأهلي الاتحاد المصري لكرة القدم بمشاركة ثلاث فرق، في مسابقات كرة القدم النسائية المختلفة بداية من الموسم الكروي المقبل 2024-2025، وهم "الفريق الأول- الشابات- الناشئات، تماشيا مع قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم" كاف، من أجل الحصول على رخصة الأندية المحترفة.