شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الموافق 8/ 7/ 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها.. مودرن سبورت يعلن الامتناع عن أي أحاديث إعلامية حول أحمد رفعت انتظارا للتحقيقات، ورسميًا.. اطلاق اسم الراحل أحمد رفعت على مركز شباب مسقط رأسه تخليداً لذكراه.

رسميًا.. اطلاق اسم الراحل أحمد رفعت على مركز شباب مسقط رأسه تخليداً لذكراه

أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قراراً بإطلاق اسم الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت على مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مسقط رأسه، تخليدا لذكراه وسيرته الطيبه طوال مسيرته الرياضية

مودرن سبورت يعلن الامتناع عن أي أحاديث إعلامية حول أحمد رفعت انتظارا للتحقيقات

أصدر نادي مودرن سبورت بياناً رسمياً يعلن خلاله الامتناع عن الإدلاء بأي أحاديث إعلامية أو صحفية حول اللاعب الراحل أحمد رفعت، صانع ألعاب الفريق، والذي ودع عالمنا فجر السبت الماضي.

الشناوى أبرز 10 غيابات عن الأهلي أمام الطلائع الليلة فى الدوري

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الاهلى مع الطلائع باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الطلائع.. طاهر والشحات وأبو علي فى الهجوم

يواجه فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

الأهلي يطلب حكاماً أجانب لـ3 مباريات فى الدوري بينها مواجهتا بيراميدز

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي طلب حكاماً أجانب لثلاث مباريات في الدوري، وذلك بخلاف لقاء الزمالك الذي تم إلغاؤه في وقت سابق.

تذكرتي تطرح تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي و بيراميدز ، المقرر لها الجمعة 12 يوليو، والمؤجلة من الأسبوع الـ14 لدوري نايل للموسم الجاري 2023 – 2024.

12 ميدالية ذهبية للمصري فى بطولة بورسعيد الشاطئية المفتوحة للتايكوندو